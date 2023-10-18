الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بنكبة جديدة ولن نهجر
وكالات
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة لا تغتفر.
وشدد أبو مازن، في كلمة الأربعاء، تعليقًا على قصف مستشفى المعمداني، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بنكبة جديدة وأنه لن يقبل أن يهجر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.
وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: