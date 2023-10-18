إعلان

BBC

الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بنكبة جديدة ولن نهجر

01:27 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة لا تغتفر.

وشدد أبو مازن، في كلمة الأربعاء، تعليقًا على قصف مستشفى المعمداني، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بنكبة جديدة وأنه لن يقبل أن يهجر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

سوق مصراوى

محمود عباس الرئيس الفلسطيني مستشفى المعمداني الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. جريمة حرب جديدة للاحتلال أمام أنظار العالم