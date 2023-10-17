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BBC

العاهل الأردني: استقبال اللاجئين الفلسطينيين خط أحمر

11:44 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الملك عبد الله الثاني

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كالات

صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من برلين، اليوم الثلاثاء، بأن استقبال اللاجئين الفلسطينيين خط أحمر، قائلاً: "لا لاجئين في الأردن ولا لاجئين في مصر"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر لليوم الحادي عشر على التوالي، فيما تتزايد الأنباء عن استعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية برية في قطاع غزة.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 3 آلاف فلسطينيًا.

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