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BBC

إعلام عبري: إصابة عدد من الإسرائيليين في عملية طعن بالإمارات

04:49 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

الامارات

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وكالات


أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن عملية طعن في دبي بالإمارات العربية المتحدة، استهدفت عددًا من الإسرائيليين، حسبما أوردت شبكة قدس الإخبارية.


وأفادت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، إصابة 4 إسرائيليين، بعملية طعن نفذها فلسطيني من لبنان في الإمارات.


وأشارت مصادر، إلى حدوث عملية طعن مفاجئة في الإمارات، أدت لإصابة 4 إسرائيليين في إحصائية أولية.


بينما ألقت السلطات الإماراتية القبض على الفاعل.

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