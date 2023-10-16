إعلام عبري: إصابة عدد من الإسرائيليين في عملية طعن بالإمارات

وكالات



أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن عملية طعن في دبي بالإمارات العربية المتحدة، استهدفت عددًا من الإسرائيليين، حسبما أوردت شبكة قدس الإخبارية.



وأفادت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، إصابة 4 إسرائيليين، بعملية طعن نفذها فلسطيني من لبنان في الإمارات.



وأشارت مصادر، إلى حدوث عملية طعن مفاجئة في الإمارات، أدت لإصابة 4 إسرائيليين في إحصائية أولية.



بينما ألقت السلطات الإماراتية القبض على الفاعل.