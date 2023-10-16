إعلام عبري: إصابة عدد من الإسرائيليين في عملية طعن بالإمارات
وكالات
أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن عملية طعن في دبي بالإمارات العربية المتحدة، استهدفت عددًا من الإسرائيليين، حسبما أوردت شبكة قدس الإخبارية.
وأفادت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، إصابة 4 إسرائيليين، بعملية طعن نفذها فلسطيني من لبنان في الإمارات.
وأشارت مصادر، إلى حدوث عملية طعن مفاجئة في الإمارات، أدت لإصابة 4 إسرائيليين في إحصائية أولية.
بينما ألقت السلطات الإماراتية القبض على الفاعل.
سوق مصراوى
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
-
قبل الشتاء.. أحدث موضة لملابس النساء 2023 بخصم حتى 34%تفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: