إعلان

BBC

الأمم المتحدة تحذر من اقتراب نفاد احتياطات الوقود في غزة

01:30 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي)

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا يستطعن الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

الأمم المتحدة نفاد احتياطات الوقود في غزة فلسطين أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شكري: نسعى لإدخال المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة المبدئية لـ 4 أسماء طلبوا الترشح في انتخابات الرئاسة