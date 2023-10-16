الأمم المتحدة تحذر من اقتراب نفاد احتياطات الوقود في غزة
(بي بي سي)
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا يستطعن الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط.
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