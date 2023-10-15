زيلينسكي: روسيا ستستهدف البنية التحتية الأوكرانية هذا الشتاء

كييف - (د ب أ):

يتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجدد الهجمات الروسية على البنية التحتية للبلاد على غرار تلك التي عانت منها الشتاء الماضي.

وأشار زيلينسكي إلى الهجمات الروسية على خيرسون في جنوب البلاد والتي تسببت في انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه مؤقتا اليوم الأحد.

وقال في خطابه اليومي بالفيديو: "علينا أن نكون واضحين أنه سيكون هناك المزيد من الهجمات الروسية مع اقتراب فصل الشتاء. علينا أن نكون مستعدين".