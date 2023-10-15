لدعم إسرائيل.. الولايات المتحدة ترسل ثاني حاملة طائرات

(وكالات)



أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إرسال حاملة طائرات جديدة إلى شرق البحر المتوسط. يأتي ذلك مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء "عملية طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة قبل أسبوع.

وكانت واشنطن تعهدت مرارا منذ بدء العملية بدعم تل أبيب، مشددة على أن لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وستنضم حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب "طوفان الأقصى".

وقال أوستن في بيان إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

وكانت واشنطن قد أعلنت تقديم "دعم إضافي" لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط. وقال أوستن إنه وجه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وإن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وتابع أن إرسال سفن أميركية وطائرات ومساعدات لإسرائيل "يعكس الدعم الأميركي القوي لقوات الدفاع الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي".

