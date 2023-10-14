"متمسكون بالأرض".. حماس توجه رسالة إلى مصر

وكالات:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن سكان قطاع غزة متمسكون بأرضهم ولا ينوون الخروج منه.

وقال هنية، في كلمة متلفزة، "أهل غزة متجذرون في أرضهم ومتمسكون بوطنهم ولن يهاجروا أو يخرجوا من غزة".

وأضاف "لا هجرة من الضفة ولا من غزة، وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر وأحيي الأشقاء في مصر... أقول للأشقاء في مصر إن قرارنا هو البقاء في أرضنا وقراركم هو قرارنا".