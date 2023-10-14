الخارجية المصرية: إسرائيل ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون الدولي والإنساني



وكالات

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنّ إسرائيل ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، ويتعين العمل على احتواء الأزمة.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، " يتعين توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم ، كما أنّ حل الدولتين وسيلة لحل الصراع الحالي ومن شأنه أن يفتح آفاقا للتعاون على المستوى الإقليمي".

وأضاف شكري، "يجب احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين في غزة، كما أنّ حل الأزمة يبدأ من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، منتقدا الغموض الذى لحق بعملية السلام فى الشرق الأوسط، وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم، مشيرا لأهمية التعامل مع التطور الخطير في غزة وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الضرورية".



وأوضح وزير الخارجية، "أن غزة لا تتوافر بها مياه للشرب أو غذاء أو وقود وهو ما نقله مفوض وكالة الأونروا خلال لقاء مشترك، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي مهم باقامة دولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وهو ما يتطلب دعما دوليا وأمميا وفق مقررات الشرعية الدولية".

وأكد وزير الخارجية، " أنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المدنيين في غزة.

من جهته، قال وزير خارجية تركيا، إن القاهرة وأنقرة تتقاسمان موقفًا مشتركًا من القضية الفلسطينية.

أعرب هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، عن رفض بلاده لنزوح الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدًا وقوف أنقرة إلى جانب القاهرة بهذا الشأن، كما أنّ أنقرة تولي أهمية لدور القاهرة، بشأن القضية الفلسطينية، نظرًا لقربها الجغرافي".

وتابع فيدان، يجب منع قتل المدنيين من أي طرف كان، لافتًا إلى أن هناك من يصور عمليات الانتقام الإسرائيلية على أنها ذات شرعية.

وشجب وزير الخارجية التركي، استهداف المدنيين العزل، متطلعًا إلى حل دائم في فلسطين، فإن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لجهة الاستيطان واقتحام الأقصى تعمق الاحتلال.

ولفت إلى أن تركيا على تنسيق كامل مع مصر وبقية العواصم التي تتشارك في الرؤية، موضحًا أنه يمكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين وليس مع أطراف إقليمية

وأكد وزير الخارجية التركي، أنه تم بحث سبل إمداد أهالي قطاع غزة بالمساعدات وطائرات المساعدات وصلت إلى مطار العريش.