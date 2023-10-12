وزير الخارجية التركي يزور مصر السبت المقبل ويلتقي سامح شكري
وكالات:
يزور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، القاهرة، يوم السبت المقبل، للقاء نظيره المصري سامح شكري.
وذكر إخطار لوزارة الخارجية، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية التركي والمصري في قصر التحرير يوم السبت المقبل.
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