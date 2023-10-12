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وزير الخارجية التركي يزور مصر السبت المقبل ويلتقي سامح شكري

07:14 م الخميس 12 أكتوبر 2023

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات:

يزور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، القاهرة، يوم السبت المقبل، للقاء نظيره المصري سامح شكري.

وذكر إخطار لوزارة الخارجية، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية التركي والمصري في قصر التحرير يوم السبت المقبل.

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وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سامح شكري

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