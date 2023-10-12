ألمانيا تعلن حظر أنشطة حركة حماس لديها
(وكالات)
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، في بيان حكومي فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا بعد الهجوم الذي شنته على الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف شولتس، اليوم، في بيانه بالبرلمان الألماني "بوندستاج" أنه من المقرر أيضا حظر شبكة صامدون الفلسطينية.
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يصنفان حماس "كمنظمة إرهابية" بسبب هجماتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
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