تقنين خدمات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، عن تقنين خدماتها في ظل أزمة متفاقمة تواجهها مع تواصل جولة القتال مع إسرائيل لليوم الخامس.

وصرح الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي، بأنه تقرر بدء العمل بإجراءات تقنين الخدمات الصحية والمساندة وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدود.

وذكر القدرة أن الإجراء يستهدف استمرار الخدمات الطارئة والحساسة المنقذة للجرحى والمرضى بالحد الممكن مع اشتداد هجمات إسرائيل وقطع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمستشفيات.

وبحسب القدرة، فإنه تم استنفاد جميع أسرة المستشفيات فيما الأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاد التام.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 1055 وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء جولة القتال الحالية مع إسرائيل منذ يوم السبت الماضي .

وأعلنت الطواقم الطبية العاملة في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن نسبة كبيرة من الإصابات التي تصل تغلب عليها حروق بالغة.

ووجهت الجهات الطبية في غزة، نداء لكل من درس التمريض أو أي تخصص في الخدمات الطبية، أن يتوجه للمستشفيات لمباشرة التطوع في ظل التوافد الهائل للجرحى.

من جهتها، حذرت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء "العدوان" الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم جراء هجمات إسرائيل الجوية المكثفة.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتصاعد "ما ينذر بكارثة صحية كبيرة".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على حالة الحرب على قطاع غزة، وبدء عمليات عسكرية واسعة ردًا على إطلاق حماس هجوم "طوفان الأقصى" الذي أدى إلى قتل أكثر من ألف إسرائيلي وأسر العشرات.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

هذا وقد انقطع التيار الكهربائي في قطاع غزة بشكل تام بعد توقف مولدات المحطة الكهربائية عن العمل.

وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، حذر في وقت سابق أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستخرج عن العمل يوم غد الخميس بشكل كامل وسيغرق قطاع غزة في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية.

وحذر ملحم من أنه في حال توقفت محطة توليد كهرباء غزة عن العمل، فإن جميع الخدمات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بالكامل، منها المستشفيات وجميع المرافق الصحية.

واتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق سكان غزة وتستخدم أسلحة محرمة دوليا فضلا عن حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية.