بلجيكا: إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا بدءًا من 2025

بروكسل - (د ب أ)

قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، إن بلجيكا تعتزم إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، على غرار هولندا والدنمارك والنرويج.

وأعلنت ديدوندر، القرار في مقابلة مع قناة "آر تي إل" البلجيكية على هامش زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل.

وأضافت ديدوندر أن بلجيكا تعتزم إرسال الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا اعتبارا من عام 2025 فصاعدا، عندما تتلقى بلجيكا الطائرات الأحدث من طراز "إف-35".

ولم تذكر الوزيرة عدد الطائرات التي تعتزم بلجيكا تزويد أوكرانيا بها.

وقبل إعلان بلجيكا إرسال مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، تعهد حلفاء أوكرانيا حتى الآن بتوفير أكثر من 50 طائرة لمساعدة أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا. ولكن لم يتضح بعد متى سيتم تسليم الدفعة الأولى من الطائرات.

وتهدف المقاتلات الحديثة إلى مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على استعادة السيادة على المجال الجوي لأوكرانيا.

يشار إلى أن العديد من الدول توفر أيضا تدريبات للطيارين الأوكرانيين على الطائرات.