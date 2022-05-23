Masrawy logo white

إعلان

سماع إطلاق نار في شارع شريعتي والمنطقة السابعة في طهران

10:15 م الإثنين 23 مايو 2022
سماع إطلاق نار في شارع شريعتي والمنطقة السابعة في طهران

الشرطة في طهران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

أفادت فضائية "العربية" مساء الاثنين، بسماع إطلاق نار في شارع شريعتي والمنطقة السابعة في العاصمة الإيرانية طهران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أنباء عن مقتل اغتيال أحد قادة الباسيج ويدعى حامد رئيسي.
وكان حادث إطلاق نار وقع عصر أمس الأحد أسفر عن مقتل العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي في طهران، واعتبرت إيران الحادث عملاً إرهابيًا، و تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالثأر لدم قيادي بالحرس الثوري تم اغتياله أمس في أحد شوارع العاصمة طهران.

أفضل 8 هواتف بسعر أقل من 5000 جنيه

تعرف عليها
سماع إطلاق نار طهران إيران
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
تغطية- 58 صورة لنجوم الفن والإعلام والمشاهير في عزاء سمير صبري
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا