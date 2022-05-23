سماع إطلاق نار في شارع شريعتي والمنطقة السابعة في طهران



وكالات

أفادت فضائية "العربية" مساء الاثنين، بسماع إطلاق نار في شارع شريعتي والمنطقة السابعة في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أنباء عن مقتل اغتيال أحد قادة الباسيج ويدعى حامد رئيسي.

وكان حادث إطلاق نار وقع عصر أمس الأحد أسفر عن مقتل العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي في طهران، واعتبرت إيران الحادث عملاً إرهابيًا، و تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالثأر لدم قيادي بالحرس الثوري تم اغتياله أمس في أحد شوارع العاصمة طهران.