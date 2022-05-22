Masrawy logo white

إعلان

فنلندا تتوقع حل مشاكلها مع تركيا بشأن عضوية الناتو خلال أسابيع

05:39 م الأحد 22 مايو 2022
فنلندا تتوقع حل مشاكلها مع تركيا بشأن عضوية الناتو خلال أسابيع

الناتو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

توقع وزيرة الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن يستغرق حل المشاكل مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "عدة أسابيع"، ولكنه أعرب عن "تفاؤله" بشأن حل تلك الأزمات.

وأكد الوزير الفنلندي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد أن "المفاوضات [مع تركيا] ستستمر على المستوى الرسمي.. وفي وقت سابق قلت إن الأمر سيستغرق بضعة أيام على الأقل. الآن يمكننا القول إننا يجب أن نتحلى بالصبر وسيستغرق الأمر عدة أسابيع".

وأعرب عن "تفاؤله بأن المشاكل والخلافات مع تركيا بشأن عضوية حلف الناتو قد تجد حلا قريبا".

مستلزمات للطوارئ لابد أن تتواجد بسيارتك..

تعرف عليها
الناتو فنلندا تركيا حلف شمال الأطلسي

الخبر التالى:

بين حبّ روسيا والحرب في أوكرانيا.. هوية بلغاريا على المحكّ
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مباشر|1 ليفربول - 1 وولفرهامبتون.. حسم بريميرليج
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا