فنلندا تتوقع حل مشاكلها مع تركيا بشأن عضوية الناتو خلال أسابيع

وكالات:

توقع وزيرة الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن يستغرق حل المشاكل مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "عدة أسابيع"، ولكنه أعرب عن "تفاؤله" بشأن حل تلك الأزمات.

وأكد الوزير الفنلندي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد أن "المفاوضات [مع تركيا] ستستمر على المستوى الرسمي.. وفي وقت سابق قلت إن الأمر سيستغرق بضعة أيام على الأقل. الآن يمكننا القول إننا يجب أن نتحلى بالصبر وسيستغرق الأمر عدة أسابيع".

وأعرب عن "تفاؤله بأن المشاكل والخلافات مع تركيا بشأن عضوية حلف الناتو قد تجد حلا قريبا".