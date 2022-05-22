بعد انتهاء مُهلة طالبان.. مذيعات أفغانستان يغطين وجوههن

(وكالات):

ظهرت مذيعات القنوات الرئيسية في أفغانستان وهن يرتدن البرقع ويغطين وجهوهن امتثالا للقرار الذي اتخذته حركة طالبان التي تسيطر على البلاد منذ العام الماضي.

وكانت الحركة الإسلامية المتشددة قد أعلنت أن اليوم الأحد هو أخر مهلة للمذيعات لكي يغطين وجوههن امتثالا "للأحكام الإسلامية الخاصة بملابس النساء" كما تراها طالبان.

وقد ظهرت مذيعات النشرات الصباحية وهم يرتدن النقاب بعد أن كن يرتدن الحجاب.

وكانت المذيعات قد ظهرن على الشاشة يوم أمس وهن يرتدن الحجاب، إلا أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن القرار "غير قابل للتفاوض".

كذلك حذر قادة الحركة من أن الموظفات الحكوميات اللاتي لن يلتزمن بالقواعد الجديد للثياب سيتم فصلهن.