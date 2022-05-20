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الكرملين: الغاز الروسي لن يتم توريده إلى أحد بالمجان

01:43 م الجمعة 20 مايو 2022
الكرملين: الغاز الروسي لن يتم توريده إلى أحد بالمجان

دميتري بيسكوف

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موسكو- (أ ش أ)

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن روسيا لن تقوم بتوريد غازها الطبيعي إلى أي أحد مجانا، بالمقابل، أشارت فنلندا، إلى تلقيها إشعارا من "غازبروم" بقطع إمدادات الغاز صباح غد السبت.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: " ليس لدينا معلومات عن الشركات التي أبرمت معها غازبروم عقودا.. هذا ليس من اختصاصنا، للحصول على تفاصيل أكثر يجب توجيه السؤال إلى (غازبروم) " .

كانت موسكو أعلنت عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.. حيث تقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم " .

وفي المقابل، رفضت فنلندا المطلب الروسي،وأكدت أنها ستتوجه إلى التحكيم في حال توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج أعلن، الأربعاء الماضي، تسليم فنلندا والسويد طلب الانضمام إلى حلف الناتو، مضيفا "أن الطلبات التي قدمتموها هي خطوة تاريخية.. وسينظر الحلفاء إلى الخطوات التالية في مساركم إلى الناتو".

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