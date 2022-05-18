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زعيم كوريا الشمالية يوبخ مسؤولي بلاده لـ "فشلهم في الاستجابة المناسبة" لأزمة كورونا

05:12 ص الأربعاء 18 مايو 2022
زعيم كوريا الشمالية يوبخ مسؤولي بلاده لـ "فشلهم في الاستجابة المناسبة" لأزمة كورونا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

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سول- (د ب أ):

وبخ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مسؤولين لـ "فشلهم في الاستجابة بشكل مناسب" لتفشي فيروس كورونا في مراحله الأولى، وذلك أثناء ترؤسه اجتماعا لحزب العمال الحاكم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.

وجاءت رسالته في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أكثر من 232 ألفا و880 شخصا يعانون من أعراض الحمى في جميع أنحاء البلاد وست وفيات إضافية ، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 62، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية.

وقال كيم في اجتماع رئاسة المكتب السياسي الذي عقد الثلاثاء، إن "عدم النضج" في التعامل مع الأزمة منذ المراحل المبكرة والاستجابة المتراخية من جانب كبار المسؤولين في البلاد كشف تماما عن "نقاط الضعف".

وأضاف كيم أن مثل هذه التدابير ضد الفيروس أدت إلى زيادة "التعقيد والمصاعب" في الفترة المبكرة من حملة مكافحة الفيروس عندما "يكون الوقت هو الحياة".

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زعيم كوريا الشمالية يوبخ مسؤولي بلاده الاستجابة المناسبة أزمة كورونا

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