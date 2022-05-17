الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية

تل أبيب- (د ب أ):

قتل الجيش الإسرائليي صباح اليوم الثلاثاء فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، إن "فلسطينيا مسلحا بسكين حاول الركض نحو قوات من الجيش قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، فقامت القوات بإطلاق النار نحوه وتحييده" وفق تعبيره.

من الجانب الآخر، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني بالقرب من الحاجز، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول اليه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، دون معرفة طبيعة إصابته.