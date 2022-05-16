أوكرانيا: مقتل 19 مدنيًا في هجمات روسية على دونباس

كييف - (د ب أ)

قالت السلطات الأوكرانية إن 19 مدنيا قتلوا في هجمات روسية على مدن في إقليم دونباس بشرق البلاد اليوم الاثنين.

وأعلن رئيس الإدارة الإقليمية سيرهي هايداي على تطبيق تليجرام اليوم الاثنين "نتيجة لقصف سفرودونتسك، قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص".

وفي منطقة دونيتسك المجاورة، قتل 9 مدنيين آخرين في هجمات روسية، وفقا لرئيس الإدارة الإقليمية بافلو كيريلينكو، كما أصيب ستة أشخاص آخرين.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،فر نحو 5.7 مليون شخص من أوكرانيا، وشرد 7.7 مليون شخص داخل البلاد منذ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

من جهته أعلن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 3238 مدنياً قُتلوا وجُرح 3397 في أوكرانيا منذ بدء الغزو .