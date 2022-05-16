أمريكا والاتحاد الأوروبي يعلنان عن خطط لمنع زيادة دعم أشباه الموصلات

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك اليوم الاثنين، عن خطط للتعاون الوثيق بينهما لمنع سباق عالمي لدعم إنتاج أشباه الموصلات.

ونظراً لاستمرار تسبب حالة النقص العالمية في أشباه الموصلات في مشاكل كبيرة في الإنتاج لمصنعيها في أرجاء العالم ، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يأملان في زيادة حصتهما من إنتاج أشباه الموصلات على مستوى العالم وذلك في منافسة مباشرة مع الصين.

وقال مفوض شؤون السوق الداخلية الأوروبية تييري بريتون في بيان، إن الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن سلاسل التوريد والتكنولوجيا الرقمية "من الأهمية بمكان للدفاع عن مصالحنا وقيمنا المشتركة".

ورغم ذلك، برزت إلى السطح مخاوف بشأن المخاطر التي تواجه التمويل العام والتي ربما تشكلها واشنطن وبروكسل اللتان تشرعان في شن حرب مزايدات في محاولة لجذب الشركات وزيادة الاستثمار.

واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن على اطلاع بعضهما البعض على الغرض من عمليات الدعم المخطط لها ومداها، وذلك إلى جانب إنشاء نظام إنذار مبكر لتسليط الضوء على احتمالات النقص في أشباه الموصلات.

ولم يقدم البيان الأمريكي الأوروبي، الذي صدر بعد اجتماع ثان لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في باريس اليوم الاثنين، مزيدا من التفاصيل حول نظام الإنذار هذا.

وفي بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، أشاد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالمنتدى الاقتصادي باعتباره "ركيزة للتعاون عبر الأطلسي".