نيويورك تستعد لارتفاع عدد إصابات كورونا في الأيام القادمة

نيويورك - (د ب أ)

تستعد مدينة نيويورك الآن لارتفاع مستوى الانذار ضد فيروس كورونا خلال الأيام القادمة بشكل سيتطلب إعادة النظر في فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وطبقا لتوجيه نشر في الموقع الالكتروني لوزارة صحة المدينة فإنه "في حال رفع مستوى الانذار ضد كورونا في نيويورك، ستدرس المدينة إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة".

وتجاوزت الحالات الجديدة لكل 100 ألف شخص على مدى الأيام السبعة الماضية 300 حالة على مستوى المدينة، وسجلت جزيرة ستاتن أعلى عدد من الإصابات (390) تليها مانهاتن حوالي 366.

وقبل شهر، كان المعدل على مستوى المدينة ككل أقل من 200 إصابة لكل 100 ألف شخص. ونحو 8% من الأشخاص الذين تم أجري لهم اختبار كورونا على مدى الأيام السبعة الماضية جاءت النتيجة إيجابية للفيروس.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي انتقلت المدينة إلى مستوى إنذار متوسط من إنذار منخفض.

وجاء في بيان أصدره مكتب عمدة المدينة إريك أدامز "تستعد نيويورك الآن لدخول محتمل لمستوى مرتفع من الانذار ضد كوفيد-19 في الأيام القادمة ، ونوصي كافة سكان نيويورك بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة لحماية أنفسهم والآخرين".