الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقًا شاملاً بشكل مؤقت على الضفة وغزة

فلسطين - (أ ش أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية والمعابر الحدودية مع قطاع غزة، لدواع أمنية خلال فترة الأعياد القادمة في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

وأضاف أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء القادم، الثالث من مايو، وسيتم إلغاؤه يوم الجمعة، السادس من مايو، "وفق تقييم الوضع الأمني".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة".