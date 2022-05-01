Masrawy logo white

إعلان

الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقًا شاملاً بشكل مؤقت على الضفة وغزة

08:26 م الأحد 01 مايو 2022
الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقًا شاملاً بشكل مؤقت على الضفة وغزة

الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقًا شاملاً بشكل مؤقت على

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فلسطين - (أ ش أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية والمعابر الحدودية مع قطاع غزة، لدواع أمنية خلال فترة الأعياد القادمة في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

وأضاف أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء القادم، الثالث من مايو، وسيتم إلغاؤه يوم الجمعة، السادس من مايو، "وفق تقييم الوضع الأمني".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة".

هذا المحتوى من

Asha

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية قطاع غزة

الخبر التالى:

مؤسسة النفط الليبية تعلن عودة ميناء الزويتينة للعمل بشكل مؤقت
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
القاهرة 5.36 صباحًا..مواقيت صلاة عيد الفطر على مستوى الجمهورية
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا