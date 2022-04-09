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أمريكا تشدد قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا

09:12 م السبت 09 أبريل 2022
أمريكا تشدد قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا

روسيا و أمريكا

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واشنطن - (د ب أ)

وسعت الولايات المتحدة نطاق قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا لتقطع عنها فعليا المزيد من المنتجات.

وشملت القيود "تقريبا أي تكنولوجيا حساسة مزدوجة الاستخدام أو البرامج أو السلع التي يمكن استخدامها لدعم المجهود الحربي الروسي"، حسبما ذكرت وزارة التجارة اليوم السبت.

ويشمل الإجراء متطلبات التصاريح لجميع المنتجات المدرجة على قائمة قيود التجارة، بما في ذلك مواد بلاستيكية معينة والمواد الطبية والسوائل الهيدروليكية والمضخات وصمامات الأمان ومعدات الماكينات البسيطة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحظر الإجراء على الخطوط الجوية البيلاروسية وملاك الطائرات عدم التحليق أو إجراء الصيانة بدون موافقة الولايات المتحدة إذا كان ما يزيد على 25% من قيمة الآلات مستوردة من الولايات المتحدة وخاضعة لقيود التصدير.

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