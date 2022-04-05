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إسرائيل تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية بالقدس

03:37 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
إسرائيل تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية بالقدس

القدس المحتلة

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القدس- (د ب أ):

أفاد تقرير فلسطيني اليوم الثلاثاء بأن السلطات الإسرائيلية جددت إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في مدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن في مقدمة الهيئات المغلقة بيت الشرق ونادي الأسير، وغيرها من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس .

ووفق الوكالة، "أتى هذا الإعلان خلال إحاطة شاركت بها الأجهزة الأمنية ووزارات إسرائيلية، إلى جانب بلدية الاحتلال بالقدس أمس الاثنين".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اتهمت إسرائيل أمس الاثنين بأنها "تحارب الوجود الفلسطيني المكثف في مدينة القدس خلال شهر رمضان".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تصعيدها المتعمد في القدس وعلى ساحة الصراع خاصة في شهر رمضان.

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