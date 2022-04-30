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الجزائر تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

10:27 م السبت 30 أبريل 2022
الجزائر تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

الجزائر

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الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر اليوم السبت، أن يوم غد الأحد، هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها بثه التلفزيون الحكومي، تعذر رؤية هلال شوال.

وانضمت الجزائر بذلك إلى العديد من الإسلامية والعربية منها قطر والسعودية والكويت والإمارات ومصر والعراق واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين وسوريا والصومال وليبيا وتونس، التي ستحتفل بأول أيام عيد الفطر بعد غد الاثنين.

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