وزير خارجية أمريكا: سنساعد في توثيق أي انتهاكات ارتكبتها روسيا ضد المدنيين الأوكران

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين "إن وزارة الخارجية الأمريكية ستساعد في توثيق أي انتهاكات ارتكبها الجيش الروسي ضد المدنيين الأوكرانيين".

وأضاف بلينكين - في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم /الأحد/ - "منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خرجنا وقلنا إننا نعتقد أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، ونعمل على توثيق ذلك لتزويد المنظمات المعنية بالأدلة المطلوبة".

وفي سياق متصل، وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج مقتل المدنيين في بلدة شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف بأنه "تصرف وحشي"، معتبرا أن روسيا تعرضت بالفعل لـ"هزيمة استراتيجية" خلال العملية العسكرية التي تشنها في أوكرانيا.

ورأى أن روسيا أخفقت بالفعل في تحقيق الأهداف الثلاثة الرئيسية التي كانت لديها في بداية العملية العسكرية، والمتمثلة في إخضاع أوكرانيا لإرادة روسيا، وتأكيد القوة الروسية، وتقسيم الغرب وحلف شمال الأطلسي.

ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب مجزرة في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.