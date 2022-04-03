مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

القاهرة- ( د ب أ):

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وما تخلَّلته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المُبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلًا عن استمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين.

وأكَّد المُتحدث ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، على "ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية، مع عدم الانزلاق إلى دوائر من العنف التي تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود، وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من التصعيد المُتبادل".

وشدَّد المتحدث على "أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين، وكذا وقف أي ممُارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المُقدسات الدينية وهوية مدينة القدس الشرقية".

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا ليلة الجمعة/السبت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية بالتزامن مع حلول أول أيام شهر رمضان وتحذيرات من تصاعد التوتر الأمني.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن القتلى الثلاثة من نشطائها وتوعدت بالثأر لهم.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت خلية خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وضبطت بحوزتهم أسلحة وقنابل.

وكان فلسطيني (29 عاماً) قتل، وأصيب العشرات أول امس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال التظاهرات المنددة بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وقُتل ثلاثة فلسطينيين يوم الخميس الماضي في الضفة الغربية، اثنان منهم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين، والآخر بعد أن أصاب مستوطنا إسرائيليا بجروح متوسطة في عملية طعن