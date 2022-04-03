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تقرير: 23 غريقا جراء انقلاب قارب وسط السودان

11:51 ص الأحد 03 أبريل 2022
تقرير: 23 غريقا جراء انقلاب قارب وسط السودان

انقلاب قارب ارشيفية

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الخرطوم- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري سوداني بغرق ما لا يقل عن 23 شخصا جراء انقلاب قارب خشبي بولاية سنار وسط السودان.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصدر محلي أن أغلب ضحايا القارب المنكوب هم من العمال الزراعيين الذين يعملون في جني الطماطم، مشيرا إلى أن القارب كان يقل نحو 29 شخصا غرق منهم 23 ، بينهم 17 من أسرة واحدة، بينما نجا ستة آخرون.

ورجح أن يكون سبب الحادث "الحمولة الزائدة وسرعة الرياح".

وأوضح أن غياب فرق الإنقاذ النهري وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لشرطة الدفاع المدني في محلية السوكي بالولاية أدى لارتفاع عدد الضحايا.

ويشهد السودان حوادث غرق متكررة في ظل استخدام المواطنين قوارب بدائية لعبور النيل.

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