ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا إلى 2ر81مليون

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 2ر81مليون حتى الساعة 1201 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية باقل من 1ر0%. خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة ، والذي بلغ 16ر9 مليون إصابة، مع حدوث تغيير ضئيل مقارنة بنفس الوقت أمس.

وسجلت هاواي زيادة بنسبة 4ر1في المئة في عدد الإصابات مقارنة بنفس الوقت أمس ، ليصل أجمالي الحالات 248الفا و405.

ورصدت ولاية جورجيا أكبر عدد من الوفيات المعلن عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، حيث بلغ .147

يذكر أن بعض الولايات الأمريكية لاتقدم تحديثا يوميا لعدد الإصابات أو الوفيات.