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مقتل رجل عصابات عربي برصاص مجهول في سيدني الأسترالية

12:56 م الخميس 28 أبريل 2022
مقتل رجل عصابات عربي برصاص مجهول في سيدني الأسترالية

الشرطة الاسترالية

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سيدني- (بي بي سي):

قتل أحد رجال العصابات والجريمة المنظمة بالرصاص في أحد شوارع مدينة سيدني الأسترالية.

وجدته الشرطة يحتضر وقد أصيب بوابل من الرصاص، فحاولت إنقاذه بدون جدوى، تم التعرف على الضحية بشكل غير رسمي باسم محمود “براوني” أحمد.

وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز الخميس مقتل رجلٍ في أواخر الثلاثينات من عمره في ضاحية غرينايكر في سيدني. وقالت إنه توفي في مكان الحادث.

وقعت الحادثة بحسب الشرطة عند الساعة التاسعة والنصف من الليلة الماضية والقتيل هو أحد "رموز الجريمة" في سيدني ومعروف لديها.والضحية بحسب تقارير إعلامية هو شقيق وليد أحمد الذي قتل هو الآخر في مركز تسوق بانكستاون في عام 2016.

وتحقق الشرطة في مدى ارتباط حادثة حرق سيارتين ليلا في غرينايكر وبيلمور بحادثة القتل التي وقعت الليلة الماضية.

وقال قائد المباحث لوسائل الإعلام يوم الخميس: “هذه جريمة قتل قاسية وقاسية بشكل لا يصدق، أطلقت عدة أعيرة نارية على براوني أحمد مما أدى إلى وفاته. معجزة أنه لم يصب أي شخص آخر".

أفرج عن محمود أحمد قبل ستة أشهر بعد إقراره بارتكاب جريمة قتل صفوان شربجي عام 2016. وحذرته الشرطة بعد عودته من لبنان من وجود مكافأة على رأسه. لكنه لم يرغب في الاختباء. ورصد لقتل محمود أحمد جائزة قدرها 700 ألف دولار.

ولايزال الجناة حتى اللحظة طلقاء، وتحقق الشرطة في الحادث وإن كان القتل هو فصل آخر في حروب العصابات الدموية في المدينة.

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BBC

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