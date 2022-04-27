محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي يزور إيران

بغداد-(بي بي سي):

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي توجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران يرافقه وفد نيابي تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

يتضمن جدول الزيارة لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين الإيرانيين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العملية السياسية في العراق ركودا سببه عدم تسمية رئيس للجمهورية وبالتالي تشكيل الحكومة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الجانبان، شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، بحسب وسائل الإعلام المحلية، على أن من أهم المطالب الإيرانية هو فتح الحدود البرية أمام الزوار الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة خلال فترة الأربعين.

واكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في المؤتمر الصحفي على الصداقة والأخوة الدائمة بين البلدين الجارين.

وذكر الحلبوسي أن احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار وحماية حقوق المواطنين هي من أصول العلاقة بين الدول، مؤكدا على ضرورة توفير الأرضية لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والبرلمانية بين الدول.