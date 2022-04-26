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الأمم المتحدة: بوتين وافق على إشراك المنظمة في إجلاء المدنيين من أزوفستال

10:16 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
الأمم المتحدة: بوتين وافق على إشراك المنظمة في إجلاء المدنيين من أزوفستال

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

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الامم المتحدة - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مجمع أزوفستال في ماريوبول الأوكرانية، حيث يتحصن عدد من المقاتلين القوميين الأوكرانيين.

وقال دوجاريك - في بيان على موقع المنظمة الإلكتروني تناول اجتماع الأمين العام أنطونيو جوتيريش مع الرئيس الروسي في موسكو - إن "رئيس روسيا وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول".

وذكر البيان أن بوتين وجوتيريش ناقشا خلال اجتماعهما في موسكو "مقترحات للمساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق الصراع مثل ماريوبول"، موضحًا أن الاجتماع "ستتبعه مناقشات بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووزارة الدفاع الروسية".

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