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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان

11:32 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر، أن "استطلاعات الجيش رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتيْن من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".

وأكد أن القوات الإسرائيلية "ستواصل العمل ضد أي محاولة للقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان".

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الجيش الإسرائيلي تهريب أفيخاي أدرعي

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