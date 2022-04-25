بوتين: أجهزة استخبارات غربية تخطط لشن هجمات في روسيا

موسكو - (بي بي سي)

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين في بلاده على أن يظلوا متحدين وأن يحافظوا على التماسك الإجتماعي خلال الحرب بين بلاده وأوكرانيا، موجها الاتهام للحكومات الغربية بمحاولة زرع بذور تدمير البلاد من الداخل.

وقال بوتين إن أجهزة استخبارات أجنبية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، "تخطط لتنفيذ هجمات مروعة في روسيا".

وخلال المؤتمر السنوي لرابطة المدعين العامين في روسيا قال إن الولايات المتحدة وأوروبا تمارسان "نمطا غريبًا" من الدبلوماسية يسمح بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

كما ندد بوابل العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا ، لكنه أصر على أن العمل في الشركات والمشروعات القومية على ما يرام ويسير بشكل جيد.