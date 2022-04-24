بعد فوز ماكرون.. قادة أوروبا يهنون الرئيس الفرنسي على ولايته الثانية

وكالات

أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع.

وحصد ماكرون الوسطي الليبرالي ما بين 57,6 و58,2 في المئة من الأصوات متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41,8 و42,4 في المئة من الأصوات، بحسب تلك التقديرات.

من جهة أخرى، أقرت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بهزيمتها في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية التي أجريت اليوم الأحد وتنافست فيها مع ماكرون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج من لجان الاقتراع أنه سيعاد انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال جونسون على تويتر "تهانينا إليكم إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابكم رئيسا لفرنسا. فرنسا واحدة من أهم الحلفاء وأقربهم إلينا. أتطلع لمواصلة العمل معا بشأن القضايا الأكثر أهمية لبلدينا وللعالم".

من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن ارتياحه لإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية جديدة.

وكتب ميشيل باللغة الفرنسية على موقع تويتر "في هذه الأوقات الصعبة، نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تماما باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية ".

وأضاف "يمكننا أن نعتمد على فرنسا لخمسة أعوام إضافية".

بدورها هنأت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "إعادة انتخابه الناجحة للغاية".

وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع فرنسا في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي و"مواجهة تحديات عالم يزداد غموضا وقلقا".

وكتبت: "الاتحاد الأوروبي القوي يحتاج إلى فرنسا قوية".

كما هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

وكتبت السياسية الألمانية باللغة الفرنسية على موقع تويتر "أنا سعيدة لأننا سنتمكن من مواصلة تعاوننا الجيد"

وأضافت: "معا سنحقق التقدم لفرنسا وأوروبا".

ورحب المستشار الألماني أولاف شولتس بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية جديدة واعتبر أن فوز ماكرون علامة على التزام الشعب تجاه أوروبا.

وكتب شولتس على موقع تويتر "تهانينا للرئيس العزيز إيمانويل ماكرون.. لقد أرسل ناخبوك أيضا رسالة التزام قوي إلى أوروبا اليوم. أنا سعيد أننا سنواصل تعاوننا الجيد".

هنأ القادة الإيطاليون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فترة وجيزة من التوقعات التي أشارت إلى فوزه بولاية ثانية في منصبه وإقرار منافسته، مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بهزيمتها.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الفوز بأنه "خبر رائع لأوروبا بأسرها".

وقال دراجي: "إن إيطاليا وفرنسا، بجانب جميع الشركاء الآخرين، ملتزمون ببناء اتحاد أوروبي أقوى وأكثر إحكاما وإنصافا، قادر على أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا، بدءا من الحرب الأوكرانية".