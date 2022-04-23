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الصحة العالمية: الكونغو الديمقراطية تعلن تفشيا جديدا لإيبولا

08:36 م السبت 23 أبريل 2022
الصحة العالمية: الكونغو الديمقراطية تعلن تفشيا جديدا لإيبولا

منظمة الصحة العالمية

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جوهانسبرج - (د ب أ)

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا بعدما تبينت إصابة رجل يبلغ من العمر 31 عامًا في مبانداكا بمقاطعة إيكواتور شمال غربي البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وشعر الرجل بالأعراض في الخامس من أبريل وتم نقله إلى مركز لعلاج إيبولا في الحادي والعشرين من نفس الشهر للحصول على الرعاية المركزة لكنه توفي متأثرا بالإصابة بالفيروس في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم إنه تم فتح تحقيقات بشأن مصدر التفشي.

وذكرت ماتشيديسو موتي مديرة قسم أفريقيا بمنظمة الصحة العالمية: "الوقت ليس في صالحنا. لقد سبق المرض بأسبوعين ونحاول الآن اللحاق به".

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