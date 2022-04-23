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الكونغو الديمقراطية تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس الإيبولا

07:34 م السبت 23 أبريل 2022
الكونغو الديمقراطية تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس الإيبولا

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كينشاسا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الإيبولا في مدينة "مبانداكا" بمقاطعة "إكواتور" الواقعة شمال غربي البلاد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية - حسبما أوردت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية - أن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 31 عاما بدأ يعاني من الأعراض في الخامس من شهر ابريل الجاري وطلب العلاج في منشأة صحية عقب أكثر من أسبوع من تلقي العلاج في المنزل، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مركز علاج الإيبولا أول أمس الخميس ووضعه في الرعاية المركزة إلا أنه توفي في اليوم ذاته.

يشار إلى أن الكونغو شهدت 13 تفشيا للإيبولا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في عام 1976.. ويعد هذا هو التفشي الثالث في مقاطعة "إكواتور" منذ عام 2018.

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