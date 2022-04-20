الكرملين يعلن تقديم عرض محدد لأوكرانيا بشأن المفاوضات

موسكو- (د ب أ):

أعلنت روسيا أنها سلمت لأوكرانيا عرضا محددا ومكتوبا لتسوية تفاوضية للحرب.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول :"تم تسليم مسودتنا للجانب الأوكراني، وتتضمن نصوصا شديدة الوضوح والتفصيل". ولم يكشف المتحدث عن أية تفاصيل بشأنها.

وقال إنه لا يوجد موعد نهائي لترد فيه كييف على العرض، لكنه لفت إلى أن موسكو غير راضية عن وتيرة المفاوضات حتى الآن.

وأضاف :"قلنا مرارا إن ديناميات عمل الجانب الأوكراني لا تحقق التطلعات ... وقد أصبحت الكرة الآن في ملعب الأوكرانيين".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق اليوم إن روسيا فقدت الثقة في الجانب الأوكراني المفاوض، معتبرة أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو) هما من يديران العمليات في أوكرانيا وليس رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت :"فقدنا الثقة تجاههم منذ فترة طويلة ... من جانب مكتب رجل يسمي نفسه رئيس أوكرانيا ويتمتع بالسلطات المناسبة، تم تقديم طلب إلينا لإجراء مفاوضات، ولم ترفض روسيا هذا الطلب. ثم، كما هو الحال دائما، بدأ السيرك، حرفيا ومجازيا، من جانب نظام كييف: أولا يأتون، ثم لا يأتون، وأحيانا يشاركون، وأحيانا لا يشاركون".

وقالت إن الناتو وواشنطن هما من يديران العمليات في أوكرانيا وليس زيلينسكي.