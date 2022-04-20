جهود مستمرة لإنقاذ الشاب العالق في أبو راكة بتبوك

(وكالات):

لا تزال جهود فرق الإنقاذ مستمرة لمحاولة إنقاذ شاب علق بين هضبتين في وادي راطية على بعد 3 كلم جنوب مركز أبو راكة.

وأبلغ شهود عيان "سبق" بوصول طائرة عمودية للموقع، يرجح أنها تحمل معدات إنقاذ إضافية لانتشال الشاب.

وقال شاهد عيان زوّد "سبق" بمقطع فيديو لعمليات الإنقاذ: ضيق الموقع جعل الشاب في وضع الوقوف منذ الساعة الحادية عشرة صباح أمس.

وأضاف: الفرق الموجودة في الموقع إلى جانب الدفاع المدني، تتضمّن فرقًا من الهلال الأحمر وبلدية أبو راكة ومتطوعين.

وأردف: أقرب منطقة يمكن للسيارات الوصول إليها من موقع سقوط الشاب تبعد 2 كيلومتر، حيث يتطلب من فرق الإنقاذ المشي سيراً على الأقدام للوصول للشاب، وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة؛ بسبب نقل معدات الإنقاذ لاسيما أن المنطقة وعرة.