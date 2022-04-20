عاصفة رملية في العراق تؤدي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية

بغداد- (بي بي سي):

ضربت العاصمة العراقية بغداد وعددا من محافظات العراق, صباح اليوم الاربعاء, عاصفة رملية كثيفة جعلت الرؤية شبه منعدمة بسبب كثافة الغبار.

وغالبا مايشهد العراق عواصف من هذا النوع، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة، بمعدل عاصفتين كل اسبوع, مما يتسبب بحالات اختناق خصوصا بين المسنين ومن يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي.

ويعزو خبراء الطقس كثرة هذه العواصف الى التصحر وقلة التشجير والتغير المناخي.

وتوقفت اليوم الحركة الجوية بحسب سلطة الطيران المدني، بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية الى أقل من 500 متر، على أن تستأنف الحركة عند تحسن الأحوال الجوية.