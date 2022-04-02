مدن في جنوب أوكرانيا تتعرض لقصف من القوات الروسية

كييف- (د ب أ):

استمر القتال العنيف في أجزاء من أوكرانيا في وقت مبكر اليوم السبت، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية عن سقوط صواريخ روسية على العديد من المدن في جنوب البلاد.

وفي مدينة دنيبرو، سمع دوي انفجارين أو ثلاثة انفجارات ليل الجمعة/السبت، حسبما ذكرت بوابة أوكراينسكا برافادا، نقلا عن الإدارة المحلية.

كما قصفت القوات الروسية المنطقة المحيطة بمدينة كريفي ريه. وقال قائد الإدارة العسكرية المحلية أوليكسندر ويلكول إن النيران اشتعلت في محطة للوقود.

ومثل كل التقارير من مناطق القتال، لم يتم التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

كما تعرضت مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود لقصف بالصواريخ مساء الجمعة.