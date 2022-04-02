Masrawy logo white

إعلان

مدن في جنوب أوكرانيا تتعرض لقصف من القوات الروسية

08:30 ص السبت 02 أبريل 2022
مدن في جنوب أوكرانيا تتعرض لقصف من القوات الروسية

أوكرانيا - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (د ب أ):

استمر القتال العنيف في أجزاء من أوكرانيا في وقت مبكر اليوم السبت، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية عن سقوط صواريخ روسية على العديد من المدن في جنوب البلاد.

وفي مدينة دنيبرو، سمع دوي انفجارين أو ثلاثة انفجارات ليل الجمعة/السبت، حسبما ذكرت بوابة أوكراينسكا برافادا، نقلا عن الإدارة المحلية.

كما قصفت القوات الروسية المنطقة المحيطة بمدينة كريفي ريه. وقال قائد الإدارة العسكرية المحلية أوليكسندر ويلكول إن النيران اشتعلت في محطة للوقود.

ومثل كل التقارير من مناطق القتال، لم يتم التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

كما تعرضت مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود لقصف بالصواريخ مساء الجمعة.

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
أوكرانيا القوات الروسية روسيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا