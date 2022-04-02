أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 300 مليون دولار

واشنطن- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان يوم الجمعة إنها ترغب في تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كجزء من حزمة المساعدات التي تقدمها لها.

وسوف تشمل حزمة المساعدة العسكرية الجديدة طائرات مسيرة متنوعة وأنظمة صواريخ ومركبات مدرعة وذخيرة وأجهزة رؤية ليلية وأنظمة اتصالات آمنة وأسلحة آلية وإمدادات طبية وتوفير صور الأقمار الصناعية التجارية.

وقد تعهدت الحكومة الأمريكية بالفعل بتقديم 65ر1 مليار دولار من المساعدات العسكرية وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية ضد جارتها.

ومنذ بدء العام الماضي، بلغت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا 3ر2 مليار دولار.

وقالت البنتاجون إن "الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتوفير قدارت جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية".