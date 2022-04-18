أوكرانيا تسلم استبيان قبولها عضوًا بالاتحاد الأوروبي لمبعوث التكتل في كييف

بروكسل - (د ب أ)

اتخذت أوكرانيا خطوة مبكرة ومبدئية اليوم الاثنين، نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد قيام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتسليم استبيان العضوية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد الحفل الذي تم فيه تسليم أوراق الاستبيان: "الأوقات الاستثنائية تستلزم اتخاذ خطوات استثنائية وسرعة غير عادية".

ولم يمض سوى عشرة أيام فقط منذ أن سلمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين استمارات الاستبيان لزيلينسكي لإكمالها.

وتقدمت أوكرانيا بالتماس للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد فترة وجيزة من غزو روسيا في 24 فبراير. ثم بدأت المفوضية في مراجعة صلاحيتها بعد طلب من المجلس الأوروبي.

لكن عملية التقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون طويلة ومعقدة. وحتى لو أعطت المفوضية إشارة إيجابية للطلب، فإن تنظيم بدء محادثات القبول نفسها يمكن أن تستغرق بعض الوقت، حيث يتعين موافقة جميع الدول الأعضاء قبل إمكانية انطلاق المحادثات.