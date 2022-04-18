الإمارات تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن

أبوظبي - (د ب ا)

أدانت دولة الإمارات اليوم الاثنين بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها ، رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية و الأخلاقية،بحسب ماأوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

و جددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية و العنف ووجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، و ضرورة نشر قيم التسامح و التعايش.

وقوبل إحراق نسخ من القرآن بإدانات عربية وإسلامية واستدعى العراق القائم بأعمال السفارة السويدية احتجاجا على ذلك.