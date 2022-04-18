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بابا الفاتيكان يدعو للمصالحة في أوقات الحرب والصراع

04:21 م الإثنين 18 أبريل 2022
بابا الفاتيكان يدعو للمصالحة في أوقات الحرب والصراع

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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روما - (د ب ا):

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للمصالحة مع اقتراب احتفالات أعياد الفصح من الانتهاء.

وقال البابا للآلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس في روما اليوم الاثنين "نأمل أن يتراجع الصراع والحروب والنزاعات أمام التفاهم والمصالحة".

وأضاف البابا، 85 عاما، أنه يجب أن يتغير البشر بالسلام والعدل.

وأشار البابا فرنسيس أكثر من مرة للحرب في أوكرانيا خلال عيد الفصح، كما تحدث عن " عيد فصح الحرب".

ودعا لانهاء القتال، والصلاة من أجل شعب أوكرانيا التي تمزقها الحرب.

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