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الدفاع الروسية: مقتل وجرح أكثر من 320 عسكريا وتدمير 23 مدرعة بأوكرانيا

10:14 م السبت 16 أبريل 2022
الدفاع الروسية: مقتل وجرح أكثر من 320 عسكريا وتدمير 23 مدرعة بأوكرانيا

مقتل وجرح أكثر من 320 عسكريا وتدمير 23 مدرعة بأوكر

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موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة عملياتها العسكرية التي أجرتها اليوم السبت، في أوكرانيا، والتى تم خلالها القضاء على القوات الأوكرانية في ماريوبول بالكامل، باستثناء مصنع "آزوفستال".

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، القول إن القوات الروسية قصفت خلال اليوم بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 15 هدفا "للعدو"، منها ستة تجمعات للآليات القتالية وسبع نقاط حصينة للقوات الأوكرانية في محيط مدن بارفينكوفو وروبيجنويه وبوباسنايا وكراسنوامريسك وسيليدوفو وقريتي نوفوزفانوفكا ونوفوباخموتوفكا.

ووفقا لتقييمات الوزارة فقد أسفرت هذه الضربات عن قتل وجرح أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا وتدمير 23 آلية مدرعة وسبع مركبات لقوات حكومة كييف.

وقال كوناشينكوف إن سلاح الجو الروسي دمر خلال اليوم 67 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية للجيش الأوكراني، بينما استهدفت القوات الصاروخية 317 موقعا، منها 274 نقطة حصينة وتجمعا للعسكريين و24 مركز إدارة ومستودعا وقود للقوات الأوكرانية.

وأعلن كوناشينكوف عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من الأسلحة الغربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي لوزوفايا وفيسيولايا.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 134 طائرة و460 طائرة مسيرة و246 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2269 دبابة ومدرعة و252 راجمة صواريخ و987 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2158 مركبة عسكرية.

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