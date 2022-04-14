عباس يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

رام الله - (أ ش أ):

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط سيفين كوبمانز، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون.

ورحب ابو مازن بالضيف، محملا اياه تحياته وتقديره لقيادة الاتحاد الأوروبي.

واستعرض الرئيس الفلسطيني آخر التطورات السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي لا يمكن احتماله، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وشكر الرئيس الفلسطيني الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مواقفهم السياسية الداعمة للسلام العادل والشامل على أساس القانون الدولي ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، ودعم بناء مؤسساته الوطنية، معربا عن تطلع دولة فلسطين لتطوير اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد ودوله الأعضاء لمستوى أعلى، والعمل على إزالة جميع المعيقات التي تعترض سبيل تعزيز هذه العلاقات.

من جانبه، أكد كوبمانز التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.