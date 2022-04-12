بوتين يدافع عن قرار غزو أوكرانيا: العملية في صالح ضمان أمن روسيا

موسكو - (د ب أ)

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قراره بغزو أوكرانيا، وقال إنه لم يكن لديه بديل وإن العملية جاءت في صالح ضمان أمن روسيا.

وقال بوتين خلال جولة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة فوستوشني الفضائية: "لم يكن لدينا خيار آخر"، مضيفا أن الصراع مع "القوات المعادية لروسيا في أوكرانيا" ليس إلا مسألة وقت.

وأضاف بوتين أن محادثات سلام مع أوكرانيا "وصلت إلى طريق مسدود"، وتعهد بان تواصل روسيا غزوها في الوقت الذي اتهمت فيه كييف موسكو بتخريب المفاوضات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

واتهم بوتين أوكرانيا بالتراجع عن تنازلات سابقة ، ولكن موقف كييف المعلن لم يطرأ عليه أي تغيير وتنحى باللائمة على روسيا في عدم إحراز تقدم.

وتابع بوتين أنه بدون اتفاق سلام ، "سوف تستمر العملية العسكرية حتى نهايتها ، ويتم تحقيق المهام التي كان قد تم تحديدها في بدايتها".

واستطرد بوتين أن الاقتصاد الروسي صمد أمام حرب العقوبات الغربية ، مشيرا إلى تعافي سعر صرف الروبل ، ولكنه اعترف بان اللوجيستيات ونظم الدفع لاتزال ضعيفة، وأن تأثيرات القيود الغربية على المدى الطويل قد تكون أكثر إيلاما.

وأوضح بوتين أنه بينما التضخم الأخذ في الارتفاع والمرتبط بالأزمة سوف يتسبب لامحالة في مشاكل سياسية للزعماء الغربيين، فإن دعم الشعب الروسي لسياساته ما زال قويًا.