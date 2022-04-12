ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق النار في نيويورك إلى 13 شخصًا

واشنطن - أ ش أ

أعلنت السلطات الأمريكية في مدينة نيويورك، ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق النار في محطة قطارات بروكلين إلى 13 شخصًا.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن شرطة نيويورك قولها إنه لا توجد عبوات ناسفة في موقع الحادث بالمحطة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن وقوع حادث إطلاق النار وإصابة 5 أشخاص خلاله، مشيرة إلى أن المشتبه قد فر هاربًا، فيما دعت السلطات الأمريكية في نيويورك المواطنين إلى تجنب منطقة الحادث في بروكلين.