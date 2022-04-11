زيلينسكي: روسيا لا يمكنها الاعتراف بأخطاء سياستها تجاه أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لا يمكنها الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها في سياستها تجاه أوكرانيا على مدى سنوات.

وتابع زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو ليل الأحد " إنهم يخشون الإعتراف على مدى عقود، إنهم اتخذوا مواقف خاطئة وأهدروا موارد هائلة لدعم أصفار من البشر كانوا يرغبون أن يجعلوا منهم أبطال مستقبليين للصداقة الأوكرانية- الروسية".

ومضى زيلينسكي بالقول إن محاولة روسيا تعزيز وجود مواطنيها في أوكرانيا لم تنجح، وذلك بسبب أن هؤلاء الأشخاص"كانوا يقومون فقط بحشو جيوبهم بالأموال من روسيا".

وأوضح زيلينسكي أنه من أجل التغطية على هذه الأخطاء، ارتكبت روسيا أخطاء جديدة. ولكن بفعلها ذلك، جردت روسيا نفسها من جميع الأدوات السياسية وأخيرا بدأت في شن الحرب الحالية.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك تحاول روسيا إلقاء اللوم على أوكرانيا في كل شيء.مضيفا "لقد استولوا على القرم، ومن المفترض أن تقع المسؤولية عن ذلك على عاتقنا". "لقد دمروا جميع أشكال الحياة الطبيعية في دونباس، وينحى علينا باللائمة في ذلك. لقد كانوا يقتلون الناس في بلدنا على مدى ثمان سنوات [وهم] يقولون إن هذا خطأنا".

وقال زيلينسكي و"أخيرا بدأوا حربا واسعة النطاق ضدنا، ومرة ​​أخرى هذا خطأنا.. وكل هذا ينم عن جبن مطلق".